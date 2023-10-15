Вирер — об отстранении российских спортсменов: спорт должен объединять

Трёхкратный призёр Олимпиады Доротея Вирер поделилась высказалась относительно возможного участия российских спортсменов в Олимпиаде.

В октябре МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления.

«Мне часто задают этот вопрос, потому что биатлон очень популярен в России. Но верю, что спорт должен объединять, а не разъединять ещё больше. Просто надеюсь, что эта ситуация закончится для всех и мы попытаемся вернуться к нормальной жизни», — цитирует Вирер Adnkronos/Dpa.

На заседании МОК в марте текущего года было рекомендовано допустить российских спортсменов в нейтральном статусе, если они активно не занимались поддержкой СВО.