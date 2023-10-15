ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Вирер — об отстранении российских спортсменов: спорт должен объединять

МОК не определился по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже.
15 октября 2023 08:20
автор: Александр Поволоцкий

Трёхкратный призёр Олимпиады Доротея Вирер поделилась высказалась относительно возможного участия российских спортсменов в Олимпиаде.

В октябре МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления.

«Мне часто задают этот вопрос, потому что биатлон очень популярен в России. Но верю, что спорт должен объединять, а не разъединять ещё больше. Просто надеюсь, что эта ситуация закончится для всех и мы попытаемся вернуться к нормальной жизни», — цитирует Вирер Adnkronos/Dpa.

На заседании МОК в марте текущего года было рекомендовано допустить российских спортсменов в нейтральном статусе, если они активно не занимались поддержкой СВО.

источник: «Советский спорт»
Бронзовый призёр Олимпиады Халили сделал предложение биатлонистке Гореевой
Спортсмен решился на этот шаг в свой день рождения.
14.10.2023 22:15
Биатлон
автор: Глеб Шевяков
Валерий Польховский — исполнительный директор Международной лиги клубного биатлона
Валерий Польховский — исполнительный директор Международной лиги клубного биатлона
Легендарный тренер нашёл новое пристанище.
11.10.2023 11:10
Биатлон
автор: Виталий Стопин
Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина возобновит карьеру
Спортсменка объявила об уходе из биатлона в 2019 году.
10.10.2023 13:51
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
В России создана международная профессиональная лига по биатлону
Первые соревнования планируется провести 18–19 ноября 2023 в Ханты-Мансийске.
03.10.2023 15:06
Биатлон
автор: Степан Шереметьев
Дарья Виролайнен объяснила переход в финскую сборную по биатлону
Ранее она представляла Россию.
02.10.2023 11:52
Биатлон
автор: Виталий Овсянников
Латыпов надеется, что ЦСКА сможет бороться за чемпионство в этом сезоне
На данный момент армейцы занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
01.10.2023 17:19
Биатлон
автор: Степан Шереметьев
Сергей Чепиков: МОК в большей степени однополярен и нуждается в реформах
Олимпийская хартия была растоптана именно МОК.
29.09.2023 15:15
Биатлон
автор: Виталий Стопин
Тренер сборной России Каминский: на Олимпиаду надо ехать, несмотря на предвзятое отношение
На последних Играх россияне участвовали в нейтральном статусе.
29.09.2023 10:00
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Юрий Каминский: в Европе гнобят спортсменов, которые нас поддерживают
Юрий Каминский: в Европе гнобят спортсменов, которые нас поддерживают
Тренер биатлонистов осудил антироссийские высказывания.
29.09.2023 08:26
Биатлон
автор: Александр Шульгин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.