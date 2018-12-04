Мартен Фуркад: С каждым годом все труднее и труднее находить мотивацию

Биатлон 04 декабря 2018 12:23 Источник: AFP Автор: Сметанникова Дарья

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о своих целях на текущий сезон.

«Цель на сезон? Она состоит в том, чтобы выигрывать каждую гонку и завоевать восьмой «Большой хрустальный глобус». С каждым годом все труднее и труднее находить мотивацию – усталость накапливается, и телу все тяжелее переносить нагрузки.

Однако я решил продолжить свою карьеру после Олимпиады в Пхенчхане по той причине, что чувствую – у меня есть силы соревноваться как минимум на протяжении следующих двух лет», - приводит слова Фуркада AFP.

В этом сезоне Фуркад в составе французской сборной стал победителем смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке.