Мартен Фуркад: С каждым годом все труднее и труднее находить мотивацию - Советский спорт
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    • Биатлон04 декабря 2018 12:23Источник: AFPАвтор: Сметанникова Дарья

    Мартен Фуркад: С каждым годом все труднее и труднее находить мотивацию

    Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о своих целях на текущий сезон.

    «Цель на сезон? Она состоит в том, чтобы выигрывать каждую гонку и завоевать восьмой «Большой хрустальный глобус». С каждым годом все труднее и труднее находить мотивацию – усталость накапливается, и телу все тяжелее переносить нагрузки.

    Однако я решил продолжить свою карьеру после Олимпиады в Пхенчхане по той причине, что чувствую – у меня есть силы соревноваться как минимум на протяжении следующих двух лет», - приводит слова Фуркада AFP.

    В этом сезоне Фуркад в составе французской сборной стал победителем смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке.

    #фуркад мартен#кубок мира по биатлону
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