Гараничев стартует четвертым в индивидуальной гонке в Поклюке, Логинов – 23-м, Малышко – 41

Биатлон 05 декабря 2018 11:26 Автор: Липкин Антон

Стали известны стартовые номера российских биатлонистов.

В четверг в Поклюке пройдет первая личная гонка нового Кубка мира.

Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) опубликовал стартовый протокол индивидуальной гонки у мужчин. Ее откроет Тимофей Лапшин, выступающий за сборную Южной Кореи.

Российские биатлонисты получили следующие стартовые номера: Евгений Гараничев – четвертый, Александр Логинов – 23-й, Дмитрий Малышко – 41-й, Алексей Слепов – 82-й, Эдуард Латыпов – 100-й, Матвей Елисеев – 103-й.

Напомним, индивидуальная гонка на первом этапе Кубка мира в Поклюке пройдет 5 декабря. Начало – 16:15 (мск).

Ранее сборная России заняла седьмое место в синглмиксте и четвертое – в смешанной эстафете.