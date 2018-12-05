Гараничев стартует четвертым в индивидуальной гонке в Поклюке, Логинов – 23-м, Малышко – 41 - Советский спорт
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Биатлон05 декабря 2018 11:26Автор: Липкин Антон

Гараничев стартует четвертым в индивидуальной гонке в Поклюке, Логинов – 23-м, Малышко – 41

Стали известны стартовые номера российских биатлонистов.

В четверг в Поклюке пройдет первая личная гонка нового Кубка мира.

Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) опубликовал стартовый протокол индивидуальной гонки у мужчин. Ее откроет Тимофей Лапшин, выступающий за сборную Южной Кореи.

Российские биатлонисты получили следующие стартовые номера: Евгений Гараничев – четвертый, Александр Логинов – 23-й, Дмитрий Малышко – 41-й, Алексей Слепов – 82-й, Эдуард Латыпов – 100-й, Матвей Елисеев – 103-й.

Напомним, индивидуальная гонка на первом этапе Кубка мира в Поклюке пройдет 5 декабря. Начало – 16:15 (мск).

Ранее сборная России заняла седьмое место в синглмиксте и четвертое – в смешанной эстафете.

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