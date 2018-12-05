Максим Цветков: Цель – вернуться как минимум на Кубок IBU

Биатлон 05 декабря 2018 12:17 Источник: «ЮграМегаСпорт» Автор: Липкин Антон

Чемпион мира не отобрался в сборную России и выступит на Кубке России.

Российский биатлонист Максим Цветков рассказал о том, каких результатов ждет от себя на первом этапе Кубка России.

– Конечно, я очень надеюсь выиграть здесь, в Ханты-Мансийске все, что только можно, и привезти три минуты (смеется), – приводит «ЮграМегаСпорт» слова 26-летнего Цветкова. – Но я понимаю, что это маловероятно, при моей сегодняшней форме. Все-таки я немного ушел в базовую подготовку и не разгонялся к этим стартам. Нужно адекватно оценивать результат, который я здесь покажу. А так, конечно, цель – хорошо подготовиться к чемпионату России, выступить там и вернуться как минимум на Кубок IBU. Насчет Кубка мира не знаю, посмотрим.

– И все-таки, положа руку на сердце, посещает ли мысль, что ваше место сейчас не здесь, в Ханты-Мансийске, а с основной командой?

– Я прекрасно понимаю, что если я на протяжении пяти лет бегал с этими ребятами на Кубке мира и набирал более 350 очков – это не были случайности. Я знаю, что, конечно же, могу выступать лучше, просто нужно сохранять спокойствие, относиться к этому здраво, понимать, что проблемы существуют – и со стрельбой, и с ходом. Нужно ими заниматься и все обязательно будет в порядке.

Первый этап Кубка России у мужчин пройдет в Ханты-Мансийске с 4 по 10 декабря.

Напомним, в ноябре по итогам контрольных спринтов в Контиолахти Цветков не прошел отбор в сборные России на декабрьские этапы Кубка мира и Кубка IBU.