Максим Цветков: Цель – вернуться как минимум на Кубок IBU - Советский спорт
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    • Биатлон05 декабря 2018 12:17Источник: «ЮграМегаСпорт»Автор: Липкин Антон

    Максим Цветков: Цель – вернуться как минимум на Кубок IBU

    Чемпион мира не отобрался в сборную России и выступит на Кубке России.

    Российский биатлонист Максим Цветков рассказал о том, каких результатов ждет от себя на первом этапе Кубка России.

    – Конечно, я очень надеюсь выиграть здесь, в Ханты-Мансийске все, что только можно, и привезти три минуты (смеется), – приводит «ЮграМегаСпорт» слова 26-летнего Цветкова. – Но я понимаю, что это маловероятно, при моей сегодняшней форме. Все-таки я немного ушел в базовую подготовку и не разгонялся к этим стартам. Нужно адекватно оценивать результат, который я здесь покажу. А так, конечно, цель – хорошо подготовиться к чемпионату России, выступить там и вернуться как минимум на Кубок IBU. Насчет Кубка мира не знаю, посмотрим.

    – И все-таки, положа руку на сердце, посещает ли мысль, что ваше место сейчас не здесь, в Ханты-Мансийске, а с основной командой?
    – Я прекрасно понимаю, что если я на протяжении пяти лет бегал с этими ребятами на Кубке мира и набирал более 350 очков – это не были случайности. Я знаю, что, конечно же, могу выступать лучше, просто нужно сохранять спокойствие, относиться к этому здраво, понимать, что проблемы существуют – и со стрельбой, и с ходом. Нужно ими заниматься и все обязательно будет в порядке.

    Первый этап Кубка России у мужчин пройдет в Ханты-Мансийске с 4 по 10 декабря.

    Напомним, в ноябре по итогам контрольных спринтов в Контиолахти Цветков не прошел отбор в сборные России на декабрьские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

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