Дмитрий Ярошенко: Ярко выраженного лидера в мужской сборной России не будет

Биатлон 05 декабря 2018 15:24 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Бывший российский биатлонист Дмитрий Ярошенко поделился ожиданиями от нового сезона Кубка мира.

«В Кубке мира, судя по смешанной эстафете, предположу, что шансы обыграть Фуркада есть. Вижу, что на данный момент есть спортсмены, которые находятся в лучшей форме. Основной конкурент француза — Йоханнес Бе. Он более стабилен по сравнению с другими.

У женщин в отсутствие Домрачевой не вижу биатлонистки, которая психологически смогла бы напрячь Кайсу Мякяряйнен.

Ярко выраженного лидера в мужской сборной России не будет. Наверное, кто будет лучше стрелять, тот и будет хорошо выступать. А человека, который может стабильно давать результат, сейчас нет. Судя по выступлениям, можно сказать, что все готовы ровно. Я очень надеюсь, что разбежится Логинов. Если он будет в оптимальной форме, то станет лидером сборной. Читаю его интервью и понимаю, что это думающий человек. На мой взгляд, Александр будет прогрессировать от этапа к этапу. Хочется, чтобы Петр Пащенко обрел стабильность в стрельбе, функционально он готов неплохо. Что касается российских девушек, то здесь у нас есть шансы попадать в тройку-шестерку время от времени. Побеждать будет сложно», - приводит слова Ярошенко Sport24.ru.

Сегодня, 5 декабря, на этапе Кубка мира в Поклюке состоится мужская индивидуальная гонка. Завтра пройдет женская гонка.