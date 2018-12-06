Мартен Фуркад: Ошибся со стартовой группой, и мой шанс заключался в точной стрельбе - Советский спорт
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    • Биатлон06 декабря 2018 16:03Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

    Мартен Фуркад: Ошибся со стартовой группой, и мой шанс заключался в точной стрельбе

    Француз выиграл индивидуальную гонку в Поклюке.

    Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Поклюке.

    30-летний француз стартовал 87-м и, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах, завершил дистанцию со временем 47 минут 9,2 секунды. Фуркад опередил на 4,2 секунды немца Йоханесса Кюна, одержав свою 75-ю победу в личных гонках Кубка мира.

    «Когда прибыл на стадион, понял, что мы ошиблись со стартовой группой, – сказал Фуркад в интервью в эфире телеканала «Матч ТВ». – Трасса была разбита, и очень тяжело было показывать достойную скорость. Мой шанс заключался в точной стрельбе, и я очень рад, что все удалось».

    #кубок мира по биатлону#мужская сборная франции по биатлону#фуркад мартен
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