Мартен Фуркад: Ошибся со стартовой группой, и мой шанс заключался в точной стрельбе

Биатлон 06 декабря 2018 16:03 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Француз выиграл индивидуальную гонку в Поклюке.

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Поклюке.

30-летний француз стартовал 87-м и, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах, завершил дистанцию со временем 47 минут 9,2 секунды. Фуркад опередил на 4,2 секунды немца Йоханесса Кюна, одержав свою 75-ю победу в личных гонках Кубка мира.

«Когда прибыл на стадион, понял, что мы ошиблись со стартовой группой, – сказал Фуркад в интервью в эфире телеканала «Матч ТВ». – Трасса была разбита, и очень тяжело было показывать достойную скорость. Мой шанс заключался в точной стрельбе, и я очень рад, что все удалось».