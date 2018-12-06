Украинка Джима выиграла индивидуальную гонку, Старых – на 12-й строчке

Биатлон 06 декабря 2018 17:57 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Соревнования проходят в Поклюке (Словения).

Сегодня, 6 декабря, состоялась женская индивидуальная гонка первого этапа Кубка мира.

Биатлонистка из Украины Юлия Джима, не допустившая ни одного промаха, показала лучший результат – 43.03,6 секунды.

На второй позиции расположилась представительница Польши Моника Хойниш с отставанием в 5,9 секунды и с единицей в графе промахов. Третьей стала Маркета Давидова из Чехии (+16,5).

Отметим, что лучшей среди россиянок оказалась Ирина Старых, которая отстала от лидера на 1.02,3 секунды, она 12-я.

Поклюка (Словения)

Кубок мира

1-й этап

Женщины

Индивидуальная гонка, 15 км