Украинка Джима выиграла индивидуальную гонку, Старых – на 12-й строчке

Соревнования проходят в Поклюке (Словения).
Сегодня, 6 декабря, состоялась женская индивидуальная гонка первого этапа Кубка мира.
Биатлонистка из Украины Юлия Джима, не допустившая ни одного промаха, показала лучший результат – 43.03,6 секунды.
На второй позиции расположилась представительница Польши Моника Хойниш с отставанием в 5,9 секунды и с единицей в графе промахов. Третьей стала Маркета Давидова из Чехии (+16,5).
Отметим, что лучшей среди россиянок оказалась Ирина Старых, которая отстала от лидера на 1.02,3 секунды, она 12-я.
Поклюка (Словения)
Кубок мира
1-й этап
Женщины
Индивидуальная гонка, 15 км
Стрельба
Ход
Финиш
1
Юлия Джима (Украина)
0 (0+0+0+0)
24 (+1.48,4)
43.06,6
2
Моника Хойниш (Польша)
1 (0+0+0+1)
5 (+48,7)
+5,9
3
Маркета Давидова (Чехия)
1 (0+0+0+1)
4 (+45,6)
+16,5
4
Паулина Фиалкова (Словакия)
2 (1+1+0+0)
3 (+29,7)
+19,5
5
Байба Бендика (Латвия)
0 (0+0+0+0)
44 (+2.26,3)
+20,8
…12
Ирина Старых (Россия)
1 (0+0+0+1)
31 (+2.01,2)
+1.02,3
13
Валерия Васнецова (Россия)
0 (0+0+0+0)
49 (+2.41,6)
+1.03,8
…25
Анастасия Кузьмина (Словакия)
3 (1+0+1+1)
6 (+49,5)
+1.48,1
…30
Кайса Макарайнен (Финляндия)
4 (4+0+0+0)
1 (37.27,0)
+2.12,6
31
Евгения Павлова (Россия)
2 (0+1+0+1)
41 (+2.14,0)
+2.14,6
…34
Ульяна Кайшева (Россия)
2 (0+1+1+0)
61 (+3.05,6)
+2.38,3
…42
Маргарита Васильева (Россия)
3 (0+1+2+0)
37 (+2.10,5)
+3.17,4
…46
Екатерина Юрлова-Пехт (Россия)
4 (0+1+1+2)
23 (+1.46,7)
+3.32,9