Украинка Джима выиграла индивидуальную гонку, Старых – на 12-й строчке - Советский спорт
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    • Биатлон06 декабря 2018 17:57Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Украинка Джима выиграла индивидуальную гонку, Старых – на 12-й строчке

    Соревнования проходят в Поклюке (Словения).

    Сегодня, 6 декабря, состоялась женская индивидуальная гонка первого этапа Кубка мира.

    Биатлонистка из Украины Юлия Джима, не допустившая ни одного промаха, показала лучший результат – 43.03,6 секунды.

    На второй позиции расположилась представительница Польши Моника Хойниш с отставанием в 5,9 секунды и с единицей в графе промахов. Третьей стала Маркета Давидова из Чехии (+16,5).

    Отметим, что лучшей среди россиянок оказалась Ирина Старых, которая отстала от лидера на 1.02,3 секунды, она 12-я.

    Поклюка (Словения)
    Кубок мира
    1-й этап
    Женщины
    Индивидуальная гонка, 15 км

    Стрельба

    Ход

    Финиш

    1

    Юлия Джима (Украина)

    0 (0+0+0+0)

    24 (+1.48,4)

    43.06,6

    2

    Моника Хойниш (Польша)

    1 (0+0+0+1)

    5 (+48,7)

    +5,9

    3

    Маркета Давидова (Чехия)

    1 (0+0+0+1)

    4 (+45,6)

    +16,5

    4

    Паулина Фиалкова (Словакия)

    2 (1+1+0+0)

    3 (+29,7)

    +19,5

    5

    Байба Бендика (Латвия)

    0 (0+0+0+0)

    44 (+2.26,3)

    +20,8

    …12

    Ирина Старых (Россия)

    1 (0+0+0+1)

    31 (+2.01,2)

    +1.02,3

    13

    Валерия Васнецова (Россия)

    0 (0+0+0+0)

    49 (+2.41,6)

    +1.03,8

    …25

    Анастасия Кузьмина (Словакия)

    3 (1+0+1+1)

    6 (+49,5)

    +1.48,1

    …30

    Кайса Макарайнен (Финляндия)

    4 (4+0+0+0)

    1 (37.27,0)

    +2.12,6

    31

    Евгения Павлова (Россия)

    2 (0+1+0+1)

    41 (+2.14,0)

    +2.14,6

    …34

    Ульяна Кайшева (Россия)

    2 (0+1+1+0)

    61 (+3.05,6)

    +2.38,3

    …42

    Маргарита Васильева (Россия)

    3 (0+1+2+0)

    37 (+2.10,5)

    +3.17,4

    …46

    Екатерина Юрлова-Пехт (Россия)

    4 (0+1+1+2)

    23 (+1.46,7)

    +3.32,9

    #кубок мира по биатлону#старых ирина#джима юлия#хойниш моника#давидова маркета#васнецова валерия#павлова евгения#кайшева ульяна#васильева маргарита#юрлова-перхт екатерина
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