Юлия Джима: Я всерьез думала об уходе из спорта - Советский спорт
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    • Биатлон07 декабря 2018 11:36Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Спирин Дмитрий

    Юлия Джима: Я всерьез думала об уходе из спорта

    Олимпийская чемпионка украинская биатлонистка Юлия Джима призналась, что была близка к завершению карьеры.

    - Я всерьез думала об уходе из спорта. Но все сделали, чтобы я осталась, федерация пошла на уступки, и я решила ещё год побегать. Лучше попробовать и пожалеть, чем не пробовать и затем не знать, что было бы.

    Мы с Андреем Прокуниным общались еще в мае, все обговорили, я объяснила, что мне комфортно тренироваться со словенцами. Там я вышла на определённый уровень и хочу продолжать так работать. Думаю, я уже не в том возрасте, чтобы ставить эксперименты в тренировочном процессе, тем более что есть прогресс, - цитирует Джиму «Матч ТВ».

    Накануне Джима выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в Поклюке.

    #кубок мира по биатлону#джима юлия
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