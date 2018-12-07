Мартен Фуркад: У меня пока нет ответа на вопрос, почему я так слабо пробежал - Советский спорт
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    • Биатлон07 декабря 2018 22:15Источник: Телеканал «Матч ТВ»

    Мартен Фуркад: У меня пока нет ответа на вопрос, почему я так слабо пробежал

    Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о своем выступлении в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке.

    - У меня пока нет ответа на вопрос, почему я так слабо пробежал. Разочарование — не главное, я в хорошей форме, как и вся наша команда, однако есть очень много вопросов, на которые еще предстоит найти ответы, — сказал Фуркад в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Напомним, что Фуркад допустил один промах и финишировал 23-м. Победу в гонке одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе, вторым стал француз Антонин Гигонна.

    #фуркад мартен#кубок мира по биатлону
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