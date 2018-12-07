Мартен Фуркад: У меня пока нет ответа на вопрос, почему я так слабо пробежал

Биатлон 07 декабря 2018 22:15 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о своем выступлении в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке.

- У меня пока нет ответа на вопрос, почему я так слабо пробежал. Разочарование — не главное, я в хорошей форме, как и вся наша команда, однако есть очень много вопросов, на которые еще предстоит найти ответы, — сказал Фуркад в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Фуркад допустил один промах и финишировал 23-м. Победу в гонке одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе, вторым стал француз Антонин Гигонна.