Биатлон 08 декабря 2018 18:18 Источник: «Советский спорт»

Мякяряйнен победила в спринте на этапе Кубка мира в Словении, Павлова - восьмая

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен одержала победу в спринте на первом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.