Мякяряйнен победила в спринте на этапе Кубка мира в Словении, Павлова - восьмая

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен одержала победу в спринте на первом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
Мякяряйнен преодолела дистанцию 7,5 километров за 20 минут 8,1 секунды. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер (+14,8 секунды, без промахов), третьей – француженка Жюстин Бреза (+42,1; 0).
Лучшей из россиянок стала Евгения Павлова (+53,6; 0), занявшая восьмое место. Ирина Старых показала 12-й результат (+1.02,6; 1), Маргарита Васильева заняла 13-е место (+1.02,7; 0), Валерия Васнецова - 21-е (+1.15,5; 0), Екатерина Юрлова-Перхт - 48-е (+1.53,1; 2). Ульяна Кайшева не смогла отобраться в гонку преследования, заняв 70-е место (+2.33,7; 2).
Биатлон
Кубок мира
Первый этап
Поклюка (Словения)
Женщины. Спринт. 7,5 км
1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 20.08,1 (0 штрафных кругов).
2. Доротея Вирер (Италия) - отставание 14,8 (0).
3. Жюстин Бреза (Франция) - +42,1 (0)...
8. Евгения Павлова (Россия) - +53,6 (0)...
12. Ирина Старых (Россия) - +1.02,06 (1).
13. Маргарита Васильева (Россия) - +1.02,7 (0)...
21. Валерия Васнецова (Россия) - +1.15,5 (0)...
48. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - +1.53,1 (2)...
70. Ульяна Кайшева (Россия) - +2.33,7 (2).