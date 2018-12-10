Драчев обсудил возможность использования базы в Алдане с главой республики Саха (Якутия) - Советский спорт
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    • Биатлон10 декабря 2018 17:41Источник: Союз биатлонистов России (СБР)Автор: Липкин Антон

    Драчев обсудил возможность использования базы в Алдане с главой республики Саха (Якутия)

    Тренировочный центр в Якутии может обеспечить тренировки на снегу уже в октябре.

    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев встретился в Москве с главой республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым, сообщает официальный сайт союза.

    В ходе встречи обсуждались пути развития биатлона в республике Саха, а также месте региона в российской биатлонной семье. Отдельной темой встречи стала тема использования базы подготовки в Алдане.

    По словам Драчева, тренировочный центр Якутии – практически единственный в России, способный гарантировать тренировки на снегу уже в октябре. Сборные команды обязаны в полной мере использовать этот ресурс при подготовке к сезону.

    Николаев сказал, что республика, со своей стороны, готова изыскать резервы и возможности для скорейшей модернизации комплекса и приведении его в соответствие самым высоким требованиям СБР и IBU.

    В этом случае Алдан сможет быть не только хорошей тренировочной базой для биатлонистов, но и принимать соревнования – например, турниры стран-участников ШОС (России, Китая, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других).

    Предполагается, что специалисты СБР посетят Алдан в этом сезоне и примут участие в обсуждении планов развития и реконструкции спортивного центра.

    #союз биатлонистов россии (сбр)#драчев владимир#николаев айсен
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