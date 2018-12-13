Александр Тихонов: Визит австрийской полиции – итог большой дружбы бывшего руководства СБР с Бессебергом

Биатлон 13 декабря 2018 12:17 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о скандале с нашей биатлонной сборной в Австрии.

– Визит австрийской полиции – это итог большой дружбы бывшего руководства Союза биатлонистов России с Андресом Бессебергом (бывшим президентом UBI. – Прим. ред.) против которого австрийская полиция продолжает расследование.

У нас шел один допинг за другим при отсутствии медалей, а наши бывшие руководители СБР получали от Бессеберга почетные грамоты и благодарности за большой вклад в развитие биатлона в России за его личной подписью, – сказал Тихонов «Советскому спорту».

Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России состоится после женского спринта, который пройдет сегодня в 16:15 мск.