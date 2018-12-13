Морозова и Корастылев стали победителями сингл-микста на этапе Кубка IBU в Риднау

Биатлон 13 декабря 2018 12:48 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В итальянском Риднау состоялся сингл-микст на втором этапе Кубка IBU.

Сборная России в составе Анастасии Морозовой и Сергея Корастылева выиграла сингл-микст в Риднау. Второе место заняла команде Германии в составе Лауры Дальмайер и Романа Рееса. Тройку лучших замкнули Юлия Журавок и Виталий Труш из Украины.

Позже в Риднау состоится смешанная эстафета. От сборной России выступят Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Юрий Шопин и Антон Бабиков.

Риднау, Италия

Биатлон

Кубок IBU

Сингл-микст

1. Россия (Анастасия Морозова, Сергей Корастылёв) — 39.03,2 (0+11).

2. Германия (Лаура Дальмайер, Роман Реес) — +2,1 (0+10).

2. Украина (Юлия Журавок, Виталий Труш) — +15,3 (0+2).