Морозова и Корастылев стали победителями сингл-микста на этапе Кубка IBU в Риднау

В итальянском Риднау состоялся сингл-микст на втором этапе Кубка IBU.
Сборная России в составе Анастасии Морозовой и Сергея Корастылева выиграла сингл-микст в Риднау. Второе место заняла команде Германии в составе Лауры Дальмайер и Романа Рееса. Тройку лучших замкнули Юлия Журавок и Виталий Труш из Украины.
Позже в Риднау состоится смешанная эстафета. От сборной России выступят Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Юрий Шопин и Антон Бабиков.
Риднау, Италия
Биатлон
Кубок IBU
Сингл-микст
1. Россия (Анастасия Морозова, Сергей Корастылёв) — 39.03,2 (0+11).
2. Германия (Лаура Дальмайер, Роман Реес) — +2,1 (0+10).
2. Украина (Юлия Журавок, Виталий Труш) — +15,3 (0+2).