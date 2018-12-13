Морозова и Корастылев стали победителями сингл-микста на этапе Кубка IBU в Риднау - Советский спорт
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    • Биатлон13 декабря 2018 12:48Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Морозова и Корастылев стали победителями сингл-микста на этапе Кубка IBU в Риднау

    В итальянском Риднау состоялся сингл-микст на втором этапе Кубка IBU.

    Сборная России в составе Анастасии Морозовой и Сергея Корастылева выиграла сингл-микст в Риднау. Второе место заняла команде Германии в составе Лауры Дальмайер и Романа Рееса. Тройку лучших замкнули Юлия Журавок и Виталий Труш из Украины.

    Позже в Риднау состоится смешанная эстафета. От сборной России выступят Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Юрий Шопин и Антон Бабиков.

    Риднау, Италия
    Биатлон
    Кубок IBU
    Сингл-микст

    1. Россия (Анастасия Морозова, Сергей Корастылёв) — 39.03,2 (0+11).
    2. Германия (Лаура Дальмайер, Роман Реес) — +2,1 (0+10).
    2. Украина (Юлия Журавок, Виталий Труш) — +15,3 (0+2).

    #кубок ibu#морозова анастасия#корастылев сергей
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