Владимир Барнашов: Может это был какой-то анонимный звонок, а полиция приехала с проверкой?

Биатлон 13 декабря 2018 16:13 Источник: Sport24.ru Автор: Спирин Дмитрий

Советский биатлонист, советский и российский тренер по биатлону Владимир Барнашов прокомментировал информацию об обвинении российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил.

- Как можно это комментировать? Провокация чистой воды, по-другому нельзя сказать. Какие могут быть претензии к команде? Нет претензий от WADA, IBU, нет претензий ни от кого, и вдруг появляется австрийская полиция.

Может это был какой-то анонимный звонок, а полиция приехала с проверкой? В таком случае это провокация в чистом виде, - цитирует Барнашова Sport24.ru.

Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России состоится после женского спринта, который пройдет сегодня в 16:15 мск.