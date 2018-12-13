Биатлон 13 декабря 2018 16:25 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Россияне выиграли смешанную эстафету на Кубке IBU

Российская команда одержала победу в смешанной эстафете на втором этапе Кубка IBU в Италии.