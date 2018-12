Антон Бабиков: На последнем круге я был чуть быстрее шведа

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал победу команды в эстафете на втором этапе Кубка IBU в Риднау.

«Это была интересная эстафетная гонка и интересный этап для меня, – приводит слова 27-летнего Бабикова официальный твиттер IBU. – Я смог догнать шведа после стрельбы лежа.

А на финальном круге я был чуть быстрее, и это позволило мне сохранить первое место».

A.Babikov, "It was an interesting relay and interesting leg for me because I could catch the Swede after the prone. On the final lap, I was a bit faster and that allowed me to keep the first place."

📸IBU/H.Deubert pic.twitter.com/issZH2UjJP