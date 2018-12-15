Морозова выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Риднау - Советский спорт
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    • Биатлон15 декабря 2018 13:52Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Морозова выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Риднау

    Сегодня на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднау прошел женский спринт.

    Победу одержала россиянка Анастасия Морозова.

    Кубок IBU

    2-й этап

    Риднау, Италия

    Женщины

    Спринт

    1. Анастасия Морозова (Россия) – 23.20,9 (1)
    2. Ингела Андерссон (Швеция) – +6,8 (1)
    3. Надежда Белкина (Украина) – +10,1 (0)…
    4. Элизабет Хогберг (Швеция) – 11,7 (1)
    5. Виктория Сливко (Россия) – 12,1 (1)…
    6. Юлия Журавок (Украина) – 30,9 (1)
    7. Фелиция Линдквист (Швеция) – 56,7 (0)
    12. Светлана Миронова (Россия) – 1.11,0 (4)…
    16. Магдалена Гвиздонь (Польша) – 1.20,5 (2)
    19. Ольга Абрамова (Украина) – 1.32,1 (2)
    19. Надин Хорхлер (Германия) – 1.32,1 (4)...
    25. Каролин Коломбо (Франция) – 1.54,0 (0)
    29. Екатерина Мошкова (Россия) – 2.03,1 (1)…
    46. Наталья Гербулова (Россия) – 2.39,1 (6)
    47. Ирина Казакевич (Россия) – 2.39,8 (6)

    #морозова анастасия#кубок ibu
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