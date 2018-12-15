Биатлон 15 декабря 2018 13:52 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Морозова выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Риднау

Сегодня на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднау прошел женский спринт.