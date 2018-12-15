Дмитрий Губерниев: Сразу три страны требуют отстранения российских биатлонистов

Биатлон 15 декабря 2018 16:42 Источник: «Советский спорт»

Популярный комментатор снова предрекает нашим биатлонистам отстранение

Комментатор Дмитрий Губерниев в эфире телеканала "МАТЧ!" заявил, что представители некоторых стран хотят, чтобы IBU отреагировала на заявление австрийской полиции по поводу ситуации вокруг российских биатлонистов.

— Интересная история происходит сейчас и здесь, на стадионе, где собрался узкий круг членов исполнительного комитета Международного союза биатлонистов. Вроде бы все успокоилось и накануне уже даже официальные лица IBU, причем высокие руководители, говорили мне лично: «Дима, откуда ты взял такую информацию, о том, что мы собираемся рассматривать вопрос о временном отстранении пятерки российских спортсменов?» Но уже появилась новая информация: представители Чехии, Канады и США делают все для того, чтобы этот вопрос как раз поставить, инициировать по поводу того, чтобы IBU отреагировал на заявление, причем, как мы понимаем, безосновательное и бездоказательное на данный момент австрийской полиции, чтобы все-таки российскую пятерку временно отстранили от соревнований. Но тут мы знаем, что ничего нет более постоянного, чем вот такое временное отстранение.

Напомним, что ранее Губерниев также сообщал, что сегодня пять российских биатлонистов будут отстранены от участия в соревнованиях на неопределенный срок решением исполкома IBU, однако этого не произошло.

В среду вечером в расположение сборной России, которая готовилась ко второму этапу Кубка мира в Хохфильцене, приехали сотрудники австрийских правоохранительных органов. В числе подозреваемых нарушителей допинговых правил называются Ирина Старых, Александр Логинов, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Алексей Волков, а также тренеры и специалисты сборной.