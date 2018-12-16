Морозова выиграла гонку преследования на Кубке IBU

На втором этапе Кубка IBU в Риднау (Италия) состоялась женская гонка преследования.
Победу в гонке одержала российская биатлонистка Анастасия Морозова, второй стала ее соотечественница Виктория Сливко, третье место также у россиянки Светланы Мироновой.
Риднау (Италия)
Кубок IBU
Второй этап
Женщины
Гонка преследования
1. Анастасия Морозова (Россия) — 31.05,1 (3 промаха)
2. Виктория Сливко (Россия) — отставание 15,7 (0)
3. Светлана Миронова (Россия) — +55,5 (3)
...23. Екатерина Мошкова (Россия) — +3.35,1 (4)
...26. Наталья Гербулова (Россия) — +4.12,4 (5)
...36. Ирина Казакевич (Россия) — +5.23,1 (7)