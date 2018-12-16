Морозова выиграла гонку преследования на Кубке IBU - Советский спорт
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    • Биатлон16 декабря 2018 12:56Источник: «Советский спорт»

    Морозова выиграла гонку преследования на Кубке IBU

    На втором этапе Кубка IBU в Риднау (Италия) состоялась женская гонка преследования.

    Победу в гонке одержала российская биатлонистка Анастасия Морозова, второй стала ее соотечественница Виктория Сливко, третье место также у россиянки Светланы Мироновой.

    Риднау (Италия)
    Кубок IBU
    Второй этап
    Женщины
    Гонка преследования

    1. Анастасия Морозова (Россия) — 31.05,1 (3 промаха)
    2. Виктория Сливко (Россия) — отставание 15,7 (0)
    3. Светлана Миронова (Россия) — +55,5 (3)
    ...23. Екатерина Мошкова (Россия) — +3.35,1 (4)
    ...26. Наталья Гербулова (Россия) — +4.12,4 (5)
    ...36. Ирина Казакевич (Россия) — +5.23,1 (7)

    #женская сборная россии по биатлону#кубок ibu#морозова анастасия#сливко виктория#миронова светлана
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