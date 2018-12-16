Владимир Драчев: Второй раз Бабикова на Кубок мира приглашать уже не будем - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЛучшее за годИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Испания - Примера
    16-й тур
    начало в 14:00
    Севилья
    Жирона
    0
    0
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    начало в 14:30
    СПАЛ
    Кьево
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    17-й тур
    начало в 16:30
    Саутгемптон
    Арсенал
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    17-й тур
    начало в 16:30
    Брайтон энд Хоув Альбион
    Челси
    0
    0
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    начало в 17:00
    Сампдория
    Парма
    0
    0
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    начало в 17:00
    Фрозиноне
    Сассуоло
    0
    0
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    начало в 17:00
    Фиорентина
    Эмполи
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 17:00
    Ним
    Лилль
    0
    0
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 17:30
    Оман
    Таджикистан
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    15-й тур
    начало в 17:30
    РБ Лейпциг
    Майнц
    0
    0
  • Испания - Примера
    16-й тур
    начало в 18:15
    Эспаньол
    Бетис
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    17-й тур
    начало в 19:00
    Ливерпуль
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 19:00
    Ницца
    Сент-Этьен
    0
    0
    • Биатлон16 декабря 2018 13:14Источник: ТАСС

    Владимир Драчев: Второй раз Бабикова на Кубок мира приглашать уже не будем

    Союз биатлонистов России (СБР) минимум до конца года отстранил чемпиона мира Антона Бабикова от выступлений на этапах Кубка мира.

    - Мы же не в детском саду, где сначала отказываются, а после нет. Если отказываются, то один раз, все. Второй раз мы его приглашать уже не будем на Кубок мира, пусть выступает в Кубке IBU, если ему там лучше, - приводит слова Драчева ТАСС.

    Отмечается, что биатлонист должен был в воскресенье выступить в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене, однако, по словам Драчева, отказался бежать гонку. Позже Бабиков заявил, что не отказывался от этого предложения.

    #бабиков антон#драчев владимир#кубок мира по биатлону#мужская сборная россии по биатлону#кубок ibu#хохфильцен
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта