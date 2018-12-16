Владимир Драчев: Второй раз Бабикова на Кубок мира приглашать уже не будем

Биатлон 16 декабря 2018 13:14 Источник: ТАСС

Союз биатлонистов России (СБР) минимум до конца года отстранил чемпиона мира Антона Бабикова от выступлений на этапах Кубка мира.

- Мы же не в детском саду, где сначала отказываются, а после нет. Если отказываются, то один раз, все. Второй раз мы его приглашать уже не будем на Кубок мира, пусть выступает в Кубке IBU, если ему там лучше, - приводит слова Драчева ТАСС.

Отмечается, что биатлонист должен был в воскресенье выступить в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене, однако, по словам Драчева, отказался бежать гонку. Позже Бабиков заявил, что не отказывался от этого предложения.