Лапшин пропустит этап Кубка мира в Нове-Место из-за инфекции - Советский спорт
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    • Биатлон18 декабря 2018 18:47Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Лапшин пропустит этап Кубка мира в Нове-Место из-за инфекции

    Российский биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за Южную Корею, пропустит третий этап Кубка мира, который пройдет в Нове-Место с 20 по 23 декабря.

    «Закончился этап кубка мира в Хохфильцене. Получился он для меня очень тяжелым, так как, видимо, зацепил какой-то вирус. Может быть, даже кишечный. А с этим очень тяжело бежать и показывать какой-то результат.

    Решили, что буду пропускать этап Кубка мира в Нове-Место. Полетел домой лечиться, поэтому увидимся в ближайшем будущем», - написал Лашин в своем инстаграме.

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    Закончился этап кубка мира в Хохфильцене. Получился он, для меня, очень тяжелым т.к. видимо зацепил какой то вирус, может быть даже кишечный, а с этим очень тяжело бежать и показывать какой то результат. Решили, что буду пропускать этап КМ в Нове Место. Полетел домой , лечится☝️ поэтому увидимся в ближайшем будущем😁 А Вы, приходите к нам в клуб @biathlon_family_club , сейчас большая вероятность ( после того как немного приду в себя) меня там увидеть и возможно потренироваться вместе😉

    Публикация от Тимофей Лапшин (@timo_lapshin)

    #лапшин тимофей#мужская сборная южной кореи по биатлону#кубок мира по биатлону
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