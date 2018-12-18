Лапшин пропустит этап Кубка мира в Нове-Место из-за инфекции

Биатлон 18 декабря 2018 18:47 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российский биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за Южную Корею, пропустит третий этап Кубка мира, который пройдет в Нове-Место с 20 по 23 декабря.

«Закончился этап кубка мира в Хохфильцене. Получился он для меня очень тяжелым, так как, видимо, зацепил какой-то вирус. Может быть, даже кишечный. А с этим очень тяжело бежать и показывать какой-то результат.

Решили, что буду пропускать этап Кубка мира в Нове-Место. Полетел домой лечиться, поэтому увидимся в ближайшем будущем», - написал Лашин в своем инстаграме.