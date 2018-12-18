Лапшин пропустит этап Кубка мира в Нове-Место из-за инфекции

Российский биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за Южную Корею, пропустит третий этап Кубка мира, который пройдет в Нове-Место с 20 по 23 декабря.
«Закончился этап кубка мира в Хохфильцене. Получился он для меня очень тяжелым, так как, видимо, зацепил какой-то вирус. Может быть, даже кишечный. А с этим очень тяжело бежать и показывать какой-то результат.
Решили, что буду пропускать этап Кубка мира в Нове-Место. Полетел домой лечиться, поэтому увидимся в ближайшем будущем», - написал Лашин в своем инстаграме.
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Закончился этап кубка мира в Хохфильцене. Получился он, для меня, очень тяжелым т.к. видимо зацепил какой то вирус, может быть даже кишечный, а с этим очень тяжело бежать и показывать какой то результат. Решили, что буду пропускать этап КМ в Нове Место. Полетел домой , лечится☝️ поэтому увидимся в ближайшем будущем😁 А Вы, приходите к нам в клуб @biathlon_family_club , сейчас большая вероятность ( после того как немного приду в себя) меня там увидеть и возможно потренироваться вместе😉
Публикация от Тимофей Лапшин (@timo_lapshin)