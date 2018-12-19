Симон Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Австрии

Французский биатлонист Симон Фуркад показал лучший результат по итогам индивидуальной гонки на этапе Кубка IBU в Австрии.
Француз ни разу не промахнулся на огневых рубежах и прошел дистанцию в 20 км за 50 минут и 1,9 секунды.
Второе место досталось норвежцу Зиверту Бакену, третье место занял белорусский биатлонист Сергей Бочарников.
Лучший из россиян - Сергей Корастылев, показал 9-й результат.
Кубок IBU. 3-й этап. Обертиллиах (Австрия)
Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км
1. Симон Фуркад (Франция) — 50.01,9 (0 промахов)
2. Зиверт Бакен (Норвегия)— +59,0 (1)
3. Сергей Бочарников (Белоруссия) — +2.18,3 (1)…
9. Сергей Корастылев — +2.59,2 (2)…
15. Эдуард Латыпов — +3.37,3 (4)…
19. Алексей Слепов — +3.50,9 (4)…
20. Василий Томшин — +3.53,8 (2)…
52. Петр Пащенко — +6.57,7 (7)…
53. Юрий Шопин (все — Россия) — +7.05,8 (6).