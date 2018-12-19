Симон Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Австрии - Советский спорт
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    • Биатлон19 декабря 2018 15:22Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Симон Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Австрии

    Французский биатлонист Симон Фуркад показал лучший результат по итогам индивидуальной гонки на этапе Кубка IBU в Австрии.

    Француз ни разу не промахнулся на огневых рубежах и прошел дистанцию в 20 км за 50 минут и 1,9 секунды.

    Второе место досталось норвежцу Зиверту Бакену, третье место занял белорусский биатлонист Сергей Бочарников.

    Лучший из россиян - Сергей Корастылев, показал 9-й результат.

    Кубок IBU. 3-й этап. Обертиллиах (Австрия)

    Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км

    1. Симон Фуркад (Франция) — 50.01,9 (0 промахов)
    2. Зиверт Бакен (Норвегия)— +59,0 (1)
    3. Сергей Бочарников (Белоруссия) — +2.18,3 (1)…

    9. Сергей Корастылев — +2.59,2 (2)…
    15. Эдуард Латыпов — +3.37,3 (4)…
    19. Алексей Слепов — +3.50,9 (4)…
    20. Василий Томшин — +3.53,8 (2)…
    52. Петр Пащенко — +6.57,7 (7)…
    53. Юрий Шопин (все — Россия) — +7.05,8 (6).

    #фуркад симон#кубок ibu
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