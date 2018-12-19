Симон Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Австрии

Биатлон 19 декабря 2018 15:22 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Французский биатлонист Симон Фуркад показал лучший результат по итогам индивидуальной гонки на этапе Кубка IBU в Австрии.

Француз ни разу не промахнулся на огневых рубежах и прошел дистанцию в 20 км за 50 минут и 1,9 секунды.

Второе место досталось норвежцу Зиверту Бакену, третье место занял белорусский биатлонист Сергей Бочарников.

Лучший из россиян - Сергей Корастылев, показал 9-й результат.

Кубок IBU. 3-й этап. Обертиллиах (Австрия)

Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км

1. Симон Фуркад (Франция) — 50.01,9 (0 промахов)

2. Зиверт Бакен (Норвегия)— +59,0 (1)

3. Сергей Бочарников (Белоруссия) — +2.18,3 (1)…

9. Сергей Корастылев — +2.59,2 (2)…

15. Эдуард Латыпов — +3.37,3 (4)…

19. Алексей Слепов — +3.50,9 (4)…

20. Василий Томшин — +3.53,8 (2)…

52. Петр Пащенко — +6.57,7 (7)…

53. Юрий Шопин (все — Россия) — +7.05,8 (6).