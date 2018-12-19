Коломбо – победительница индивидуальной гонки на этапе Кубка IBU, Сливко – четвертая

В Обертиллиахе состоялась индивидуальная гонка у женщин на третьем этапе Кубка IBU.
Победительницей индивидуалки стала француженка Каролин Коломбо. Второе место заняла немецкая биатлонистка Надин Хорхлер. Тройку лучших замкнула шведка Элизабет Хогберг.
Российская биатлонистка Виктория Сливко стала четвертой.
Обертиллиах, Австрия
Кубок IBU
Индивидуальная гонка, женщины
1. Каролин Коломбо (Франция) — 42.11,6 (1).
2. Надин Хорхлер (Германия) — +0,6 (1).
3. Элизабет Хогберг (Швеция) — +18,4 (2).
4. Виктория Сливко (Россия) — +20,2 (1)...
18. Лариса Куклина (Россия) — +1.47,0 (2).
19. Екатерина Мошкова (Россия) — +1.50,6 (2)...
23. Лейсан Бикташева (Россия) — +2.30,0 (3)...
35. Светлана Миронова (Россия) — +4.05,1 (6).
36. Наталья Гербулова (Россия) — +4.15,5 (5).