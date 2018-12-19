Биатлон 19 декабря 2018 17:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Коломбо – победительница индивидуальной гонки на этапе Кубка IBU, Сливко – четвертая

В Обертиллиахе состоялась индивидуальная гонка у женщин на третьем этапе Кубка IBU.