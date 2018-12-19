Анатолий Хованцев: Слепов и Латыпов ногами не уступают норвежцам

Сегодня в австрийском Обертиллиахе на третьем этапе Кубка IBU прошла мужская индивидуальная гонка. Победу одержал француз Симон Фуркад.
Кубок IBU
3-й этап
Обертиллиах, Австрия
Мужчины
Индивидуальная гонка
1. Симон Фуркад (Франция) – 46.23,7 (0+0+0+0)
2. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 1.03,6 (1+0+0+0)
3. Сергей Бочарников (Беларусь) – 2.11,9 (0+1+0+0)
4. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 2.23,9 (0+2+0+0)
5. Том Лахайе-Гоффар (Бельгия) – 2.32,7 (0+0+0+0)
6. Свен Гроссеггер (Австрия) – 2.46,7 (1+1+0+0)
7. Виталий Кильчицкий (Украина) – 2.57,9 (0+0+0+1)
8. Антон Дудченко (Украина) – 2.59,1 (0+0+0+1)
9. Сергей Корастылев (Россия) – 2.59,2 (0+1+0+1)
10. Карсен Кэмпбелл (Канада) – 3.02,1 (0+0+0+0)
15. Эдуард Латыпов (Россия) – 3.37,7 (1+0+2+1)...
19. Алексей Слепов (Россия) – 3.50,9 (1+1+0+2)...
20. Василий Томшин (Россия) – 3.53,8 (1+1+0+0)...
52. Петр Пащенко (Россия) – 6.57,7 (3+1+2+1)
53. Юрий Шопин (Россия) – 7.05,8 (0+0+1+5).