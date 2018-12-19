Анатолий Хованцев: Слепов и Латыпов ногами не уступают норвежцам

Биатлон 19 декабря 2018 18:39 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил выступление россиян в мужской индивидуальной гонке на Кубке IBU в Обертиллиахе.

«Слепов и Латыпов показали два лучших результата ходом, но по четыре минуты штрафа это, конечно, много. Но даже с этими минутами они стали девятнадцатым и пятнадцатым соответственно. Могли бы выступить гораздо лучше. Однако ногами наши ребята вполне боеспособны и не уступают норвежцам, которые в свою очередь близки к лидерам своей сборной, выступающим на Кубке мира.

У Слепова проблема со стрельбой стоит уже давно. Латыпов гораздо моложе, и с ним нужно работать, потому что с точки зрения хода он очень способный спортсмен», — приводит слова Хованцева "Матч ТВ".