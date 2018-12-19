Анатолий Хованцев: Слепов и Латыпов ногами не уступают норвежцам - Советский спорт
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    • Биатлон19 декабря 2018 18:39Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Спирин Дмитрий

    Анатолий Хованцев: Слепов и Латыпов ногами не уступают норвежцам

    Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил выступление россиян в мужской индивидуальной гонке на Кубке IBU в Обертиллиахе.

    «Слепов и Латыпов показали два лучших результата ходом, но по четыре минуты штрафа это, конечно, много. Но даже с этими минутами они стали девятнадцатым и пятнадцатым соответственно. Могли бы выступить гораздо лучше. Однако ногами наши ребята вполне боеспособны и не уступают норвежцам, которые в свою очередь близки к лидерам своей сборной, выступающим на Кубке мира.

    У Слепова проблема со стрельбой стоит уже давно. Латыпов гораздо моложе, и с ним нужно работать, потому что с точки зрения хода он очень способный спортсмен», — приводит слова Хованцева "Матч ТВ".

    Сегодня в австрийском Обертиллиахе на третьем этапе Кубка IBU прошла мужская индивидуальная гонка. Победу одержал француз Симон Фуркад.

    Кубок IBU

    3-й этап

    Обертиллиах, Австрия

    Мужчины

    Индивидуальная гонка

    1. Симон Фуркад (Франция) – 46.23,7 (0+0+0+0)
    2. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 1.03,6 (1+0+0+0)
    3. Сергей Бочарников (Беларусь) – 2.11,9 (0+1+0+0)
    4. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 2.23,9 (0+2+0+0)
    5. Том Лахайе-Гоффар (Бельгия) – 2.32,7 (0+0+0+0)
    6. Свен Гроссеггер (Австрия) – 2.46,7 (1+1+0+0)
    7. Виталий Кильчицкий (Украина) – 2.57,9 (0+0+0+1)
    8. Антон Дудченко (Украина) – 2.59,1 (0+0+0+1)
    9. Сергей Корастылев (Россия) – 2.59,2 (0+1+0+1)
    10. Карсен Кэмпбелл (Канада) – 3.02,1 (0+0+0+0)
    15. Эдуард Латыпов (Россия) – 3.37,7 (1+0+2+1)...
    19. Алексей Слепов (Россия) – 3.50,9 (1+1+0+2)...
    20. Василий Томшин (Россия) – 3.53,8 (1+1+0+0)...
    52. Петр Пащенко (Россия) – 6.57,7 (3+1+2+1)
    53. Юрий Шопин (Россия) – 7.05,8 (0+0+1+5).

    #хованцев анатолий#слепов алексей#латыпов эдуард#кубок ibu
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