Никита Поршнев: Если ты не будешь показывать результат на Кубке России, тебе нечего делать на Кубке IBU

Биатлон 20 декабря 2018 15:58 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал начало сезона. Спортсмен неудачно выступил на отборочных стартах в Контиолахти и теперь участвует на втором этапе Кубка России в Чайковском.

«Сам я понимаю, что хотел бы быть в другом месте. Но это биатлон. Из-за проблем со здоровьем я пропустил начало сезона — у меня была операция, удаляли гланды. Может, и не с этим связано. Сегодня уже никто не скажет. Я там, где я есть. Тренируюсь, готовлюсь, понимаю, что далеко не все еще потеряно. Если ты не будешь показывать результат на Кубке России, тебе нечего делать на Кубке IBU. Если плохо выступаешь на Кубке IBU — зачем ехать на Кубок мира? Это такая лестница, по которой нужно двигаться.

У меня никаких претензий ни к кому нет и быть не может. Показал тот результат, на который был готов. Было понятно, что мне нечего делать на Кубке IBU и уж тем более на Кубке мира», - цитирует Поршнева «Матч ТВ».