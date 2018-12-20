Александр Тихонов: Проведение "Ижевской винтовки" находится под вопросом, там нет снега - Советский спорт
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    • Биатлон20 декабря 2018 17:26Источник: Официальный сайт Александра ТихоноваАвтор: Спирин Дмитрий

    Александр Тихонов: Проведение "Ижевской винтовки" находится под вопросом, там нет снега

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сообщил, что проведение «Ижевской винтовки» находится под вопросом..

    "Мне поступает информация из регионов, о том, что на двух знаменитых биатлонных комплексах - Ижевске и Ханты-Мансийске - серьезные проблемы с подготовкой трассы.

    В Ижевске сейчас нет снега, и под вопросом само проведение соревнований "Ижевская винтовка". До сих пор непонятно, смогут ли организаторы решить эти проблемы или старты придется переносить в Чайковский, где юниоры и так будут проводить свои соревнования?

    Мне это удивительно слышать! Мы в каком веке живем? Снег сейчас умеют организовать даже там где температура +7 и идут дожди. Неужели руководство удмуртского спорта, да и новый глава Республики, не понимают, что на карту поставлена их репутация?! Биатлон – профильный вид для Удмуртии!", - написал Тихонов на своем официальном сайте.

    "Ижевская винтовка"-2018 должна пройти с 26 по 29 декабря.

    #тихоновецкий александр#ижевская винтовка
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