Александр Тихонов: Проведение "Ижевской винтовки" находится под вопросом, там нет снега

Биатлон 20 декабря 2018 17:26 Источник: Официальный сайт Александра Тихонова Автор: Спирин Дмитрий

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сообщил, что проведение «Ижевской винтовки» находится под вопросом..

"Мне поступает информация из регионов, о том, что на двух знаменитых биатлонных комплексах - Ижевске и Ханты-Мансийске - серьезные проблемы с подготовкой трассы.

В Ижевске сейчас нет снега, и под вопросом само проведение соревнований "Ижевска винтовка". До сих пор непонятно, смогут ли организаторы решить эти проблемы или старты придется переносить в Чайковский, где юниоры и так будут проводить свои соревнования?

Мне это удивительно слышать! Мы в каком веке живем? Снег сейчас умеют организовать даже там где температура +7 и идут дожди. Неужели руководство удмуртского спорта, да и новый глава Республики, не понимают, что на карту поставлена их репутация?! Биатлон – профильный вид для Удмуртии!", - написал Тихонов на своем официальном сайте.

"Ижевская винтовка"-2018 должна пройти с 26 по 29 декабря.