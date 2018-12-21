Линдквист выиграла суперспринт на этапе Кубка IBU в Австрии, Казакевич – пятая

Биатлон 21 декабря 2018 19:11 Источник: «Советский спорт»

В рамках третьего этапа Кубка IBU в австрийском Обертилляхе шведская биатлонистка Фелисия Линдквист одержала победу в суперспринте.

Линдквист преодолела дистанцию за 15.49,9, ее соотечественница Элизабет Хогберг стала второй – (+1, 7), а замкнула тройку лидеров норвежка Каролина Кноттен (+14,3).

Россиянки Ирина Казакевич (+18,1) и Викторя Сливко (18,4) заняли пятое и шестое место соответственно.

Кубок IBU

Обертиллях, Австрия

Женщины

Суперспринт, 4 км

1. Фелисия Линдквист – 15.49,9 (0 штрафных кругов + 1 дополнительный патрон)

2. Элизабет Хогберг (обе – Швеция) – отставание 1,7 (1+3)

3. Каролина Кноттен (Норвегия) – +14,3 (2+1)

…5. Ирина Казакевич – +18,1 (0+3)

6. Виктория Сливко – +18,4 (0+3)

…16. Лариса Куклина – +33,7 (1+1)

…24. Наталья Гербулова – +55,4 (4+2)

…26. Екатерина Мошкова (все – Россия) – +1.09,0 (3+3)