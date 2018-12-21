Линдквист выиграла суперспринт на этапе Кубка IBU в Австрии, Казакевич – пятая

В рамках третьего этапа Кубка IBU в австрийском Обертилляхе шведская биатлонистка Фелисия Линдквист одержала победу в суперспринте.
Линдквист преодолела дистанцию за 15.49,9, ее соотечественница Элизабет Хогберг стала второй – (+1, 7), а замкнула тройку лидеров норвежка Каролина Кноттен (+14,3).
Россиянки Ирина Казакевич (+18,1) и Викторя Сливко (18,4) заняли пятое и шестое место соответственно.
Кубок IBU
Обертиллях, Австрия
Женщины
Суперспринт, 4 км
1. Фелисия Линдквист – 15.49,9 (0 штрафных кругов + 1 дополнительный патрон)
2. Элизабет Хогберг (обе – Швеция) – отставание 1,7 (1+3)
3. Каролина Кноттен (Норвегия) – +14,3 (2+1)
…5. Ирина Казакевич – +18,1 (0+3)
6. Виктория Сливко – +18,4 (0+3)
…16. Лариса Куклина – +33,7 (1+1)
…24. Наталья Гербулова – +55,4 (4+2)
…26. Екатерина Мошкова (все – Россия) – +1.09,0 (3+3)