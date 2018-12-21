Петтерсен выиграл суперспринт на этапе Кубка IBU в Австрии, Корастылев – восьмой

Биатлон 21 декабря 2018 19:19 Источник: «Советский спорт»

В рамках третьего этапа Кубка IBU в австрийском Обертилляхе норвежский биатлонист Синдре Петтерсен одержал победу в суперспринте.

Петтерсен преодолел дистанцию за 13.53,4. Вторым стал австриец Лоренц Вегер (+4,9), а замкнул тройку лидеров итальянец Даниэле Капеллари (+5,1).

Лучший из россиян Сергей Корастылев (+13,8) финишировал восьмым, Эдуард Латыпов (+1.01,7) – 24-м.

Кубок IBU

Обертиллях, Австрия

Мужчины

Суперспринт, 6 км

1. Синдре Петтерсен (Норвегия) – 13.53,4 (1 штрафной круг + 2 дополнительных патрона)

2. Лоренц Вегер (Австрия) – отставание 4,9 (0+0)

3. Даниэле Капеллари (Италия) – +5,1 (0+3)

…8. Сергей Корастылев – +13,8 (1+3)

…24. Эдуард Латыпов – +1.01,7 (4+3)

…30. Юрий Шопин (все – Россия) – +2.24,9 (6+3)