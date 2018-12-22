Биатлон 22 декабря 2018 14:16 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Пащенко стал четвертым на австрийском этапе Кубка IBU в спринте

Российский биатлонист Петр Пащенко занял четвертое место в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.