Пащенко стал четвертым на австрийском этапе Кубка IBU в спринте

Российский биатлонист Петр Пащенко занял четвертое место в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.
Первым финишировал норвежец Сиверт Гутторм Баккен, второе место у немца Лукаса Фратшера.
Россиянин Эдуард Латыпов, допустивший два промаха, финишировала на восьмой позиции.
Биатлон. Кубок IBU. Третий этап. Обертиллиах, Австрия
Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа
1. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — +22.33,3 (0)
2. Лукас Фратшер (Германия) — отставание 2,4 (0)
3. Симон Фуркад (Франция) — +20,3 (0)
4. Петр Пащенко (Россия) — +30,4 (1)
5. Синдре Петтерсен (Норвегия) — +35,6 (2)
...8. Эдуард Латыпов (Россия) — +51,4 (2)
...14. Сергей Корастылев (Россия) — +1.06,8 (2)
...18. Алексей Слепов (Россия) — +1.11,3 (2)
...47. Василий Томшин (Россия) — +2.03,6 (3)