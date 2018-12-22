Гербулова стала второй в спринте на этапе Кубка IBU в Австрии

Россиянка Наталья Гербулова заняла второе место в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Австрии.
Она прошла дистанцию с одним промахом и уступила победительнице гонки всего 0,4 секунды.
Победу одержала канадка Надя Мозер. Третье место заняла ее соотечественница Меган Бэнкс.
Лариса Куклина стала пятой, Светлана Миронова - шестой.
Биатлон. Кубок IBU. Третий этап. Обертиллях (Австрия)
Женщины. Спринт. 7,5 км, два огневых рубежа. 1. Надя Мозер (Канада) – 20.43,4 (0 штрафных кругов). 2. Наталья Гербулова (Россия) – отставание 0,4 (1). 3. Меган Банкс (Канада) – + 0,7 (1)… 5. Лариса Куклина – + 2,3 (0). 6. Светлана Миронова – + 6,4 (1)… 18. Екатерина Мошкова – + 59,1 (2)… 22. Ирина Казакевич – + 1.04,6 (3)… 35. Виктория Сливко (все – Россия) – + 1.31,2 (3).