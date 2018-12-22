Биатлон 22 декабря 2018 16:34 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Гербулова стала второй в спринте на этапе Кубка IBU в Австрии

Россиянка Наталья Гербулова заняла второе место в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Австрии.