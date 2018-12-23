Кузьмина выиграла масс-старт в Нове-Место

Анастасия Кузьмина выиграла гонку с общего старта на третьем этапе Кубка мира в Чехии.
Кузьмина одержала свою первую победу в сезоне-2018/19.
Второй стала ее подруга по команде Словакии Полина Фиалкова, третьей - француженка Анаис Шевалье.
Кубок мира. Третий этап. Нове Место (Чехия)
Женщины. Масс-старт. 12,5 км, четыре огневых рубежа. 1. Анастасия Кузьмина – 35.34,4 (2 штрафных круга). 2. Паулина Фиалкова (обе – Словакия) – отставание 12,1 (2). 3. Анаис Шевалье (Франция) – + 13,3 (3)… 9. Екатерина Юрлова-Перхт – + 55,1 (3)… 28. Ирина Старых (обе – Россия) – + 3.51,6 (4).