Кузьмина выиграла масс-старт в Нове-Место - Советский спорт
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    • Биатлон23 декабря 2018 17:09Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Кузьмина выиграла масс-старт в Нове-Место

    Анастасия Кузьмина выиграла гонку с общего старта на третьем этапе Кубка мира в Чехии.

    Кузьмина одержала свою первую победу в сезоне-2018/19.

    Второй стала ее подруга по команде Словакии Полина Фиалкова, третьей - француженка Анаис Шевалье.

    Кубок мира. Третий этап. Нове Место (Чехия)
    Женщины. Масс-старт. 12,5 км, четыре огневых рубежа. 1. Анастасия Кузьмина – 35.34,4 (2 штрафных круга). 2. Паулина Фиалкова (обе – Словакия) – отставание 12,1 (2). 3. Анаис Шевалье (Франция) – + 13,3 (3)… 9. Екатерина Юрлова-Перхт – + 55,1 (3)… 28. Ирина Старых (обе – Россия) – + 3.51,6 (4).

    #шевалье анаис#кузьмина анастасия#фиалкова полина#кубок мира по биатлону
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