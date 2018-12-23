Биатлон 23 декабря 2018 17:09 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Кузьмина выиграла масс-старт в Нове-Место

Анастасия Кузьмина выиграла гонку с общего старта на третьем этапе Кубка мира в Чехии.