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Биатлон25 декабря 2018 00:19Источник: Twitter.com

Стали известны все участники биатлонной «Рождественской гонки»

Определились все участники биатлонной «Рождественской гонки», которая пройдет в Гельзенкирхене 29 декабря.

Как сообщает пресс-служба турнира, российскую команду на соревнованиях представят Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт. Кроме этого в Гельзенкирхене выступят Ванесса Хинц/Эрик Лессер (Германия), Дениз Херрман/Симон Шемпп (Германия), Дарья Домрачева (Белоруссия)/Уле Эйнар Бьёрндален (Норвегия), Юлия Джима/Артем Прима (Украина), Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия), Фуюко Татидзаки/Микито Татидзаки (Япония), Лиза Тереза Хаузер/Доминик Ландертингер (Австрия), Анаис Бескон/Эмильен Жакелен (Франция), Вероника Виткова/Михал Крчмарж (Чехия).

Добавим, что в прошлом году победителями гонки, которая проходит на домашней арене футбольного клуба «Шальке», стали россияне Юрлова-Перхт и Алексей Волков.

#Рождественская гонка#шипулин антон#екатерина юрлова-пехт
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