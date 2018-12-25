Николай Круглов: Не понятно, почему от официальных лиц слышим ничем не подкрепленные обвинения в адрес спортсменов

Биатлон 25 декабря 2018 20:47 Источник: «Советский спорт»

Серебряный призер Олимпийских игр Николай Круглов – о обвинении российских биатлонистов в употреблении допинга.

– Как оцените жесткую риторику по отношению к нашему биатлону?

– Если брать Международный союз биатлонистов (IBU), то совершенно не понятно, почему сегодня от официальных лиц организации мы периодически слышим ничем не подкрепленные обвинения в адрес российских спортсменов. Есть факты – предъявите. Нет фактов, тогда почему вы позволяете себе такие высказывания?

Достаточно вспомнить того же Иржи Гамзу. Или комментарии американки Клэр Игэн, которая сегодня возглавляет комитет спортсменов IBU. При этом официальная позиция, озвученная пресс-атташе организации, говорит о том, что на сегодняшний день у IBU нет ни малейших оснований для применения санкций в отношении атлетов из России. Все это выглядит, как минимум, странным.