Каплина выиграла спринт на «Ижевской винтовке»

Югорская биатлонистка Елизавета Каплина выиграла спринт на турнире по биатлону «Ижевская винтовка».
Сегодня, 28 декабря, спортсменка прошла всю дистанцию, не допустив ни одного промаха.
На второй позиции расположилась Маргарита Васильева, у нее один промах. Замкнула тройку лучших Светлана Миронова, у которой два промаха.
Ижевск
Кубок России
Женщины
Спринт, 7,5 км
1. Елизавета Каплина (ХМАО) – 24.29,4 (0)
2. Маргарита Васильева (Красноярский кр.) +2,2 (1)
3. Светлана Миронова (Свердловская обл.) +22,6 (2)
4. Наталья Гербулова (Красноярский кр.) +31,6 (2)
5. Лариса Куклина (ЯНАО) +31,8 (1)
6. Анна Никулина (Новосибирская обл.) +35,0 (1)
7. Екатерина Мошкова (ХМАО) +1.02,3 (1)
7. Кристина Смирнова (ХМАО) +1.02,3 (1)
9. Юлия Дроздова (Мордовия) +1.05,9 (1)
10. Тамара Воронина (Свердловская обл.) +1.07,7 (1)