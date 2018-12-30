Максим Цветков: Спасибо, Ижевск, за эти контрольные старты!

Российский биатлонист Максим Цветков поделился эмоциями после выступления на «Ижевской винтовке».
«Так хочется сказать, что #stepbystep, но этот шаг был настолько тяжелым (не физически), что меня может понять только один человек. Последние гонки и тренировки в уходящем году завершены. Спасибо, Ижевск, за эти контрольные старты! Едем домой, встречать Новый год», - подписал Цветков фотографию в Instagram.
Напомним, что Цветков занял второе место на третьем этапе Кубка России по биатлону - «Ижевская винтовка» и попал в состав сборной России на январские этапы Кубка мира.
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Так хочется сказать, что #stepbystep но этот шаг был настолько тяжелым (не физически), что меня может понять только один человек. Последние гонки и тренировки в уходящем году завершены. Спасибо Ижевск за эти контрольные старты! Едем домой, встречать Новый год 🎄 🎅 #биатлон #ижевск
Публикация от Максим Цветков, Биатлон (@maksim_tsvetkov)