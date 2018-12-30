Максим Цветков: Спасибо, Ижевск, за эти контрольные старты!

Биатлон 30 декабря 2018 00:35 Источник: Instagram

Российский биатлонист Максим Цветков поделился эмоциями после выступления на «Ижевской винтовке».

«Так хочется сказать, что #stepbystep, но этот шаг был настолько тяжелым (не физически), что меня может понять только один человек. Последние гонки и тренировки в уходящем году завершены. Спасибо, Ижевск, за эти контрольные старты! Едем домой, встречать Новый год», - подписал Цветков фотографию в Instagram.

Напомним, что Цветков занял второе место на третьем этапе Кубка России по биатлону - «Ижевская винтовка» и попал в состав сборной России на январские этапы Кубка мира.