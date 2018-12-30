СБР объявил состав сборной России на январские этапы Кубка мира и IBU

Биатлон 30 декабря 2018 21:40 Источник: Союз биатлонистов России (СБР)

Утверждены окончательные составы сборных команд для участия в январских этапах Кубка мира и IBU, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

Кубок мира:

Мужчины – Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Семен Сучилов, Дмитрий Малышко.

Женщины – Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Маргарита Васильева, Светлана Миронова, Валерия Васнецова.

Кубок IBU:

Мужчины – Антон Бабиков, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Вадим Филимонов, Алексей Слепов, Эдуард Латыпов, Василий Томшин, Никита Поршнев

Женщины – Анастасия Морозова, Виктория Сливко, Наталья Гербулова, Елизавета Каплина, Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Кристина Ильченко, Ульяна Кайшева.

Сообщается, что при формировании списков учитывались результаты декабрьских международных стартов, «Ижевской винтовки», а также мнение тренерского штаба сборных команд.