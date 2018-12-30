СБР объявил состав сборной России на январские этапы Кубка мира и IBU

Утверждены окончательные составы сборных команд для участия в январских этапах Кубка мира и IBU, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).
Кубок мира:
Мужчины – Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Семен Сучилов, Дмитрий Малышко.
Женщины – Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Маргарита Васильева, Светлана Миронова, Валерия Васнецова.
Кубок IBU:
Мужчины – Антон Бабиков, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Вадим Филимонов, Алексей Слепов, Эдуард Латыпов, Василий Томшин, Никита Поршнев
Женщины – Анастасия Морозова, Виктория Сливко, Наталья Гербулова, Елизавета Каплина, Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Кристина Ильченко, Ульяна Кайшева.
Сообщается, что при формировании списков учитывались результаты декабрьских международных стартов, «Ижевской винтовки», а также мнение тренерского штаба сборных команд.