СБР объявил состав сборной России на январские этапы Кубка мира и IBU - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Биатлон30 декабря 2018 21:40Источник: Союз биатлонистов России (СБР)

СБР объявил состав сборной России на январские этапы Кубка мира и IBU

Утверждены окончательные составы сборных команд для участия в январских этапах Кубка мира и IBU, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

Кубок мира:

Мужчины – Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Семен Сучилов, Дмитрий Малышко.

Женщины – Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Маргарита Васильева, Светлана Миронова, Валерия Васнецова.

Кубок IBU:

Мужчины – Антон Бабиков, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Вадим Филимонов, Алексей Слепов, Эдуард Латыпов, Василий Томшин, Никита Поршнев

Женщины – Анастасия Морозова, Виктория Сливко, Наталья Гербулова, Елизавета Каплина, Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Кристина Ильченко, Ульяна Кайшева.

Сообщается, что при формировании списков учитывались результаты декабрьских международных стартов, «Ижевской винтовки», а также мнение тренерского штаба сборных команд.

#кубок мира по биатлону#кубок ibu#логинов александр#елисеев матвей#гараничев евгений#цветков максим#сучилов семен#малышко дмитрий#старых ирина#юрлова-перхт екатерина#павлова евгения#куклина лариса#васильева маргарита#миронова светлана#васнецова валерия#бабиков антон#поварницын александр#корастылев сергей#филимонов вадим#слепов алексей#латыпов эдуард#томшин василий#поршнев никита#морозова анастасия#сливко виктория#гербулова наталья#каплина елизавета#воронина тамара#казакевич ирина#ильченко кристина#кайшева ульяна
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта