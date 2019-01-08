Кайшева пропустит этап Кубка IBU Польше - Советский спорт
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Биатлон08 января 2019 14:17Источник: Rusbiathlon.ruАвтор: Спирин Дмитрий

Кайшева пропустит этап Кубка IBU Польше

Михаил Ткаченко, личный тренер российской биатлонистки Ульяны Кайшевой, рассказал о самочувствии спортсменки.

"Ульяна две недели болела, но сейчас с болезнями закончила. Она чуть-чуть откатилась, но на четвертом этапе Кубка IBU в Польше она не побежит по согласованию с тренерским штабом. Рановато еще. Человек две недели не стоял на лыжах, поэтому пока ей сложновато. Мы все равно надеемся, так как Ульяна чувствует себя уже хорошо. Где-то мы должны приподняться", - рассказал Ткаченко Rusbiathhlon.ru.

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