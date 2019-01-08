Кайшева пропустит этап Кубка IBU Польше

Биатлон 08 января 2019 14:17 Источник: Rusbiathlon.ru Автор: Спирин Дмитрий

Михаил Ткаченко, личный тренер российской биатлонистки Ульяны Кайшевой, рассказал о самочувствии спортсменки.

"Ульяна две недели болела, но сейчас с болезнями закончила. Она чуть-чуть откатилась, но на четвертом этапе Кубка IBU в Польше она не побежит по согласованию с тренерским штабом. Рановато еще. Человек две недели не стоял на лыжах, поэтому пока ей сложновато. Мы все равно надеемся, так как Ульяна чувствует себя уже хорошо. Где-то мы должны приподняться", - рассказал Ткаченко Rusbiathhlon.ru.