Максим Кугаевский: В Оберхофе многое будет зависеть не от хода, а от стрельбы

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Максим Кугаевский считает, что формирование состава команды на январские этапы Кубка мира было верным.
«Я думаю, какая бы система ни была, главное – соблюдение тех условий и принципов комплектования состава, о которых договорились. В целом, они все были соблюдены, поэтому, я считаю, что сделали правильно, что не отклонялись от этого.
Очень сложно сейчас прогнозировать результаты спортсменов, потому что у нашей сборной был очень сложный сбор, 2 января они вылетели на подготовку: мужчины были в Австрии, а женщины – в Германии. Погодные условия были очень тяжелые, постоянно шел снег, а в Оберхофе сейчас ожидается сильный ветер до 20 м/сек.
Неизвестно, в каком состоянии сейчас спортсмены, потому что они прилетели оттуда, где очень много снега каждый день и было тяжело перемещаться, а сейчас в Оберхофе снега нет вообще. Я думаю, многое будет зависеть не от хода, а от стрельбы», – сказал Кугаевский в интервью агентству ТАСС.
Четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе стартует 10 января.