Максим Кугаевский: В Оберхофе многое будет зависеть не от хода, а от стрельбы

Биатлон 09 января 2019 18:17 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Спирин Дмитрий

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Максим Кугаевский считает, что формирование состава команды на январские этапы Кубка мира было верным.

«Я думаю, какая бы система ни была, главное – соблюдение тех условий и принципов комплектования состава, о которых договорились. В целом, они все были соблюдены, поэтому, я считаю, что сделали правильно, что не отклонялись от этого.

Очень сложно сейчас прогнозировать результаты спортсменов, потому что у нашей сборной был очень сложный сбор, 2 января они вылетели на подготовку: мужчины были в Австрии, а женщины – в Германии. Погодные условия были очень тяжелые, постоянно шел снег, а в Оберхофе сейчас ожидается сильный ветер до 20 м/сек.

Неизвестно, в каком состоянии сейчас спортсмены, потому что они прилетели оттуда, где очень много снега каждый день и было тяжело перемещаться, а сейчас в Оберхофе снега нет вообще. Я думаю, многое будет зависеть не от хода, а от стрельбы», – сказал Кугаевский в интервью агентству ТАСС.

Четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе стартует 10 января.