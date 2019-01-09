Максим Кугаевский: В Оберхофе многое будет зависеть не от хода, а от стрельбы - Советский спорт
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Биатлон09 января 2019 18:17Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Спирин Дмитрий

Максим Кугаевский: В Оберхофе многое будет зависеть не от хода, а от стрельбы

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Максим Кугаевский считает, что формирование состава команды на январские этапы Кубка мира было верным.

«Я думаю, какая бы система ни была, главное – соблюдение тех условий и принципов комплектования состава, о которых договорились. В целом, они все были соблюдены, поэтому, я считаю, что сделали правильно, что не отклонялись от этого.

Очень сложно сейчас прогнозировать результаты спортсменов, потому что у нашей сборной был очень сложный сбор, 2 января они вылетели на подготовку: мужчины были в Австрии, а женщины – в Германии. Погодные условия были очень тяжелые, постоянно шел снег, а в Оберхофе сейчас ожидается сильный ветер до 20 м/сек.

Неизвестно, в каком состоянии сейчас спортсмены, потому что они прилетели оттуда, где очень много снега каждый день и было тяжело перемещаться, а сейчас в Оберхофе снега нет вообще. Я думаю, многое будет зависеть не от хода, а от стрельбы», – сказал Кугаевский в интервью агентству ТАСС.

Четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе стартует 10 января.

#кугаевский максим#кубок мира по биатлону
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