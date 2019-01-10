Екатерина Юрлова-Перхт: Расстроилась из-за последнего выстрела - Советский спорт
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Биатлон10 января 2019 18:07Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Екатерина Юрлова-Перхт: Расстроилась из-за последнего выстрела

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

- Расстроилась из-за последнего выстрела, затянула, получился досадный промах. На пристрелке пришлось очень много раз пришлось стрелять лежа, не могли собрать ровную кучу. Гонка была тяжеловатой, снег «тормозящий», но условия равные для всех. Позитивные моменты? Наконец увидела солнце в Оберхофе! (смеется) Текущее состояние? Проанализируем с тренером мою готовность, но было тяжело, - рассказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Юрлова-Перхт показала по итогам гонки 28-й результат. Победу одержала итальянка Лиза Виттоцци.

#екатерина юрлова-пехт#кубок мира по биатлону#оберхоф
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