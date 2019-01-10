Светлана Ишмуратова: Хочется видеть российских биатлонисток поближе к пьедесталу

Биатлон 10 января 2019 21:29 Источник: ТАСС

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова - о выступлении женской сборной России по биатлону в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе.

- Хочется видеть наших спортсменок поближе к пьедесталу, чтобы результаты нашей сборной были лучше. Но сразу посыпать голову пеплом не стоит - эта гонка не последняя, будем надеяться, что следующие гонки будут более успешными. Возможно, сказался зимний перерыв, хотя даже после перерыва наши девушки всегда более- менее хорошо выступали. Я не знаю, как это объяснить, и не знаю, что сейчас творится в команде, - приводит слова Ишмуратовой ТАСС.

Напомним, что победу в гонке одержала итальянка Лиза Виттоцци. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, показавшая 17-й результат. Евгения Павлова – 22-я, Екатерина Юрлова-Перхт – 28-я, Ирина Старых – 29-я, Маргарита Васильева – 53-я, Валерия Васнецова – 60-я.