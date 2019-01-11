Анна Богалий: Все россиянки прошли в гонку преследования. Это дорогого стоит

Биатлон 11 января 2019 09:49 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Спирин Дмитрий

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий поделилась впечатлениями от женской спринтерской гонки на 4-м этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

"Меня очень поразила погода: в конце гонки даже солнце вышло - в Оберхофе на этапе Кубка мира такого давно не было. В принципе, мы иногда такую погоду там заставали, но непосредственно на Кубке мира всегда какой-то апокалипсис случался.

А вот в прошедшем спринте было комфортно работать всем без исключения. Но, конечно, всегда хочется, чтобы выступление было чуть лучше: чтобы тот, у кого два промаха, допустил на один меньше, у кого один - отработал на ноль - это позволило бы нам здорово выступить в гонке.

В целом, конечно же, команда боеспособная, девчонки боролись. То, что мы всем составом попадаем в пасьют, тоже дорогого стоит. Молодцы! Теперь будем бороться в гонке преследования. В пасьюте кому-то придётся сложнее, кому-то, наоборот, проще. Мне, например, два рубежа было бежать сложнее, чем четыре. Четыре рубежа - есть моменты, когда ты можешь проявить себя. Пасьют - контактная гонка, а потому очень интересная. Здесь ключевую роль играет то, кто лучше психологически справится, - цитирует Богалий "Матч ТВ".

Напомним, победу в спринтерской гонке 10 января одержала итальянка Лиза Витоцци.