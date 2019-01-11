Логинов – о критике Фуркада: Я бы хотел лично поговорить с Мартеном - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Биатлон11 января 2019 18:52Источник: NRK.noАвтор: Сметанникова Дарья

Логинов – о критике Фуркада: Я бы хотел лично поговорить с Мартеном

Российский биатлонист Александр Логинов победил в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

После победы россиянина французский биатлонист Мартен Фуркад раскритиковал Логинова, призвав его извиниться за то, что тот отбывал двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Логинов отказался комментировать негативные высказывания француза.

«Я бы хотел лично поговорить с Мартеном. Мы можем обсудить наши вопросы. Больше нечего комментировать», - цитирует Логинова NRK.

Сам Фуркад финишировал в спринте седьмым.

#логинов александр#фуркад мартен#кубок мира по биатлону
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта