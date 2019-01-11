Логинов – о критике Фуркада: Я бы хотел лично поговорить с Мартеном

Биатлон 11 января 2019 18:52 Источник: NRK.no Автор: Сметанникова Дарья

Российский биатлонист Александр Логинов победил в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

После победы россиянина французский биатлонист Мартен Фуркад раскритиковал Логинова, призвав его извиниться за то, что тот отбывал двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Логинов отказался комментировать негативные высказывания француза.

«Я бы хотел лично поговорить с Мартеном. Мы можем обсудить наши вопросы. Больше нечего комментировать», - цитирует Логинова NRK.

Сам Фуркад финишировал в спринте седьмым.