Гербулова, Сливко и Морозова заняли первые три места в спринте на Кубке IBU

Каплина, Воронина и Казакевич вошли в десятку.
Три российских биатлонистки стали призерами спринтерской гонки на четвертом этапе Кубка IBU в Душниках-Здруе (Польша).
Несмотря на два промаха победу одержала Наталья Гербулова, опередившая на 5,6 секунды Викторию Сливко. Третий результат показала Анастасия Морозова.
Еще три представительницы России попали в десятку: Елизавета Каплина (6), Тамара Воронина (8), Ирина Казакевич (9).
В воскресенье у женщин пройдет еще один спринт.
Душники-Здруй (Польша)
Кубок IBU
4-й этап
Женщины
Спринт
1. Наталья Гербулова (Россия) – 22.10,7 (0+2)
2. Виктория Сливко (Россия) – +5,6 (0+1)
3. Анастасия Морозова (Россия) – +22,7 (1+1)…
6. Елизавета Каплина (Россия) – +35,8 (0+1)…
8. Тамара Воронина (Россия) – +43,1 (0+0)
9. Ирина Казакевич (Россия) – +46,6 (0+2)