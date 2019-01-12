Гербулова, Сливко и Морозова заняли первые три места в спринте на Кубке IBU

Биатлон 12 января 2019 13:32 Автор: Липкин Антон

Каплина, Воронина и Казакевич вошли в десятку.

Три российских биатлонистки стали призерами спринтерской гонки на четвертом этапе Кубка IBU в Душниках-Здруе (Польша).

Несмотря на два промаха победу одержала Наталья Гербулова, опередившая на 5,6 секунды Викторию Сливко. Третий результат показала Анастасия Морозова.

Еще три представительницы России попали в десятку: Елизавета Каплина (6), Тамара Воронина (8), Ирина Казакевич (9).

В воскресенье у женщин пройдет еще один спринт.

Душники-Здруй (Польша)

Кубок IBU

4-й этап

Женщины

Спринт

1. Наталья Гербулова (Россия) – 22.10,7 (0+2)

2. Виктория Сливко (Россия) – +5,6 (0+1)

3. Анастасия Морозова (Россия) – +22,7 (1+1)…

6. Елизавета Каплина (Россия) – +35,8 (0+1)…

8. Тамара Воронина (Россия) – +43,1 (0+0)

9. Ирина Казакевич (Россия) – +46,6 (0+2)