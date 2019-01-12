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Биатлон12 января 2019 18:19Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Анастасия Кузьмина: Поклон на финише - уже традиция для меня

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина прокомментировала падения Доротеи Вирер и Анаис Бескон в гонке преследования в Оберхофе.

- Это, конечно, большая неприятность, что девчонки упали. Даже не видела, по какой причине, потому что была сосредоточена и не поднимала головы. Естественно, у меня первая мысль была остановиться и поднять кого-нибудь. С другой стороны, видела, что поднимаются сами. Проехала мимо. Такое случается. Никому не пожелаю. Думаю, что мы шли в контакте и особо сильно они не отстали. На спуске было видно, что девчонки догоняют меня. Видимо, особо им не помешало падение. Собрались.

- Почему поклонились на финише?
- Это уже традиция для меня. Я от радости, от всего сердца. Делаю, когда выигрываю или заезжаю в топ-3, - цитирует Кузьмину «Матч ТВ».

Напомним, что Кузьмина заняла второе место в гонке преследования, а победу одержала итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци.

#кузьмина анастасия#вирер доротея#бескон анаис#кубок мира по биатлону
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