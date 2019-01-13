Анна Богалий: Шансы в эстафете есть у каждой команды, все зависит от нас

Биатлон 13 января 2019 09:26 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Бывшая российская биатлонистка Анна Богалий поделилась ожиданиями от предстоящих эстафет на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Шансы есть у каждой команды, все зависит от нас. От того, сколько будем использовать запасных патронов, ведь на это уходит много времени. В целом порядка 12-15 секунд, так как Оберхоф не дает стрелять быстро, тем более на изготовку тоже уходит какое-то время. Я бы, конечно, дала пробежать Ирине Старых, все-таки она очень стабильная спортсменка, но попробовать можно любую из девочек. Если говорить о парнях, то Максиму (Цветкову — примю ред.) было бы здорово бежать первый этап. Это позволит вкатиться, подержаться в толпе. Сашу Логинова, конечно, нужно накатывать на четвертом этапе. По остальным этапам? В составе можно было пробовать даже Семена Сучилова, так как в эстафетах некоторые проявляют себя лучше, нежели в личных гонках», - цитирует Богалий «Матч ТВ».

Женская эстафета состоится в 14:45 мск. В составе сборной России выступят Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.

У мужчин от России побегут Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Гонка начнется в 16:30 мск.