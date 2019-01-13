Дмитрий Малышко: Нельзя бросать молодых биатлонистов сразу в пекло Кубка мира

Биатлон 13 января 2019 13:50 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Российский биатлонист Дмитрий Малышко поделился мнением насчет привлечения молодых спортсменов с Кубка IBU на Кубок мира.

«Выступление наших девчонок на Кубке IBU? Морозова, например, неплохо пробежала и в Чехии на Кубке мира. Там очень молодые девчонки. Сучилов вот показал, что нельзя бросать молодых спортсменов сразу в пекло Кубка мира. Все должно быть постепенно, а то потом они много проигрывают и страдают», - приводит слова Малышко «Матч ТВ».

Напомним, сегодня в 16:30 мск состоится мужская эстафета в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе.