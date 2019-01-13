Дмитрий Малышко: Нельзя бросать молодых биатлонистов сразу в пекло Кубка мира - Советский спорт
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Биатлон13 января 2019 13:50Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

Дмитрий Малышко: Нельзя бросать молодых биатлонистов сразу в пекло Кубка мира

Российский биатлонист Дмитрий Малышко поделился мнением насчет привлечения молодых спортсменов с Кубка IBU на Кубок мира.

«Выступление наших девчонок на Кубке IBU? Морозова, например, неплохо пробежала и в Чехии на Кубке мира. Там очень молодые девчонки. Сучилов вот показал, что нельзя бросать молодых спортсменов сразу в пекло Кубка мира. Все должно быть постепенно, а то потом они много проигрывают и страдают», - приводит слова Малышко «Матч ТВ».

Напомним, сегодня в 16:30 мск состоится мужская эстафета в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе.

#малышко дмитрий#кубок мира по биатлону#кубок ibu
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