Женская сборная России выиграла эстафету в Оберхофе

Женская сборная России одержала победу в эстафетной гонке на 4-м этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
За российскую команду выступали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.
На последний огневой рубеж первой пришла бывшая лыжница из Германии Дениз Херрман, но она ушла на два штрафных круга, в то время как Юрлова закрыла все мишени при помощи дополнительных патронов.
Второе место заняли немки, третье – команда Чехии.
В 16:30 по Москве в Оберхофе стартует мужская эстафета.
Оберхоф (Германия)
Биатлон
Кубок мира
Четвертый этап
Женщины
Эстафета 4х6 км
1. Россия (Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт) – 1:18.46,3 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов)
2. Германия – отставание 33,5 (2+10)
3. Чехия – +36,7 (1+6)