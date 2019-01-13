Женская сборная России выиграла эстафету в Оберхофе

Биатлон 13 января 2019 15:04 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Женская сборная России одержала победу в эстафетной гонке на 4-м этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

За российскую команду выступали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.

На последний огневой рубеж первой пришла бывшая лыжница из Германии Дениз Херрман, но она ушла на два штрафных круга, в то время как Юрлова закрыла все мишени при помощи дополнительных патронов.

Второе место заняли немки, третье – команда Чехии.

В 16:30 по Москве в Оберхофе стартует мужская эстафета.

Оберхоф (Германия)

Биатлон

Кубок мира

Четвертый этап

Женщины

Эстафета 4х6 км

1. Россия (Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт) – 1:18.46,3 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов)

2. Германия – отставание 33,5 (2+10)

3. Чехия – +36,7 (1+6)