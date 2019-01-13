Женская сборная России выиграла эстафету в Оберхофе - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Биатлон13 января 2019 15:04Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Женская сборная России выиграла эстафету в Оберхофе

Женская сборная России одержала победу в эстафетной гонке на 4-м этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

За российскую команду выступали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.

На последний огневой рубеж первой пришла бывшая лыжница из Германии Дениз Херрман, но она ушла на два штрафных круга, в то время как Юрлова закрыла все мишени при помощи дополнительных патронов.

Второе место заняли немки, третье – команда Чехии.

В 16:30 по Москве в Оберхофе стартует мужская эстафета.

Оберхоф (Германия)
Биатлон
Кубок мира
Четвертый этап
Женщины
Эстафета 4х6 км

1. Россия (Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт) – 1:18.46,3 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов)

2. Германия – отставание 33,5 (2+10)

3. Чехия – +36,7 (1+6)

#женская сборная россии по биатлону#кубок мира по биатлону#павлова евгения#васильева маргарита#куклина лариса#юрлова-перхт екатерина#женская сборная германии по биатлону#женская сборная чехии по биатлону
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта