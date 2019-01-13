Бабиков – второй на этапе Кубка IBU в Польше

13 января в Дужники-Здрой (Польша) завершился четвертый этап Кубка IBU по биатлону.
В мужском спринте на 10 километров россиянин Антон Бабиков взял серебро с одним штрафным кругом,уступив немцу Филиппу Хорну всего 2,9 секунды.
Третье время дня – у чеха Адама Вацлавика.
Дужники-Здрой (Польша)
Кубок IBU
Мужчины
Спринт. 10 км
1. Филипп Хорн (Германия) – 23.20,5 (1 штрафной круг)
2. Антон Бабиков (Россия) – отставание 2,9 (1)
3. Адам Вацлавик (Чехия) – + 11,2 (0)
4. Сергей Корастылев – + 17,4 (0)
5. Александр Поварницын – + 24,9 (1)
6. Никита Поршнев – + 34,4 (1)
7. Алексей Слепов – + 38,5 (2)
...24. Эдуард Латыпов (все – Россия) – + 1.19,9 (4)