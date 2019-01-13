Биатлон 13 января 2019 16:47 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Бабиков – второй на этапе Кубка IBU в Польше

13 января в Дужники-Здрой (Польша) завершился четвертый этап Кубка IBU по биатлону.