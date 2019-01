Мужская сборная России выиграла эстафету в Оберхофе

За российскую команду выступали Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

В отличие от главных конкурентов, россияне смогли обойтись в гонке без штрафных кругов.

Второе место сегодня заняла команда Франции, третьими стали австрийцы.

Напомним, ранее первую за 7 лет победу в классической эстафете одержали наши биатлонистки.

Оберхоф (Германия). Кубок мира. 4-й этап. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

Сборная России по этапам

Join us now for the last flower and medal ceremony of #OBE19 -- tonight and tomorrow the biathlon family will travel towards #RUH19! 💐🎖️



You can rewatch all competitions on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/aSAmyTlaSi