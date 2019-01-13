Биатлон 13 января 2019 17:51 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Мужская сборная России выиграла эстафету в Оберхофе

Мужская сборная России одержала победу в эстафетной гонке на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.