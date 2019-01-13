Мужская сборная России выиграла эстафету в Оберхофе

Мужская сборная России одержала победу в эстафетной гонке на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
За российскую команду выступали Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.
В отличие от главных конкурентов, россияне смогли обойтись в гонке без штрафных кругов.
Второе место сегодня заняла команда Франции, третьими стали австрийцы.
Напомним, ранее первую за 7 лет победу в классической эстафете одержали наши биатлонистки.
Оберхоф (Германия). Кубок мира. 4-й этап. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км
Стрельба
Ход
Финиш
Россия
0+4 (0+0 0+0 0+2 0+2)
2 (+31,7)
1:20.54,3
2
Франция
1+8 (0+2 1+3 0+3 0+0)
4 (+46,5)
+1.01,2
3
Австрия
1+7 (1+3 0+0 0+1 0+3)
7 (+1.56,8)
+2.18,6
4
Чехия
1+10 (0+1 1+4 0+3 0+2)
6 (+1.27,0)
+2.36,0
5
Швеция
1+7 (1+4 0+1 0+1 0+1)
8 (+2.27,4)
+2.42,7
6
Италия
0+14 (0+3 0+4 0+3 0+4)
5 (+1.23,7)
+2.43,1
7
Норвегия
2+16 (0+2 0+3 1+5 1+6)
1 (1:12.16,9)
+2.43,1
8
Германия
2+17 (0+1 1+6 1+6 0+4)
3 (+36,0)
+2.54,9
Сборная России по этапам
С1 (л)
Место
С2 (с)
Место
Ход
Финиш
1
Цветков
0+0
5 (+3,8)
0+0
3 (+8,4)
5 (+9,0)
3 (+1,3)
2
Гараничев
0+0
1 (-3,3)
0+0
1 (-30,8)
8 (+29,9)
1 (-32,1)
3
Малышко
0+1
1 (-49,8)
0+1
1 (-1.04,6)
3 (+18,8)
1 (-1.11,4)
4
Логинов
0+2
1 (-48,1)
0+2
1 (-41,7)
1 (-2,8)
1 (-1.01,1)
Join us now for the last flower and medal ceremony of #OBE19 -- tonight and tomorrow the biathlon family will travel towards #RUH19! 💐🎖️— IBU World Cup (@IBU_WC) 13 января 2019 г.
You can rewatch all competitions on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/aSAmyTlaSi