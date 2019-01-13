Мужская сборная России выиграла эстафету в Оберхофе - Советский спорт
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Биатлон13 января 2019 17:51Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Мужская сборная России выиграла эстафету в Оберхофе

Мужская сборная России одержала победу в эстафетной гонке на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

За российскую команду выступали Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

В отличие от главных конкурентов, россияне смогли обойтись в гонке без штрафных кругов.

Второе место сегодня заняла команда Франции, третьими стали австрийцы.

Напомним, ранее первую за 7 лет победу в классической эстафете одержали наши биатлонистки.

Оберхоф (Германия). Кубок мира. 4-й этап. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

Стрельба

Ход

Финиш

1

Россия

0+4 (0+0 0+0 0+2 0+2)

2 (+31,7)

1:20.54,3

2

Франция

1+8 (0+2 1+3 0+3 0+0)

4 (+46,5)

+1.01,2

3

Австрия

1+7 (1+3 0+0 0+1 0+3)

7 (+1.56,8)

+2.18,6

4

Чехия

1+10 (0+1 1+4 0+3 0+2)

6 (+1.27,0)

+2.36,0

5

Швеция

1+7 (1+4 0+1 0+1 0+1)

8 (+2.27,4)

+2.42,7

6

Италия

0+14 (0+3 0+4 0+3 0+4)

5 (+1.23,7)

+2.43,1

7

Норвегия

2+16 (0+2 0+3 1+5 1+6)

1 (1:12.16,9)

+2.43,1

8

Германия

2+17 (0+1 1+6 1+6 0+4)

3 (+36,0)

+2.54,9

Сборная России по этапам

С1 (л)

Место

С2 (с)

Место

Ход

Финиш

1

Цветков

0+0

5 (+3,8)

0+0

3 (+8,4)

5 (+9,0)

3 (+1,3)

2

Гараничев

0+0

1 (-3,3)

0+0

1 (-30,8)

8 (+29,9)

1 (-32,1)

3

Малышко

0+1

1 (-49,8)

0+1

1 (-1.04,6)

3 (+18,8)

1 (-1.11,4)

4

Логинов

0+2

1 (-48,1)

0+2

1 (-41,7)

1 (-2,8)

1 (-1.01,1)

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