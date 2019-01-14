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Биатлон14 января 2019 19:33

Глава СБР объявил состав сборной России на этап Кубка мира в Рупольдинге

Глава СБР Владимир Драчев объявил состав сборной России на этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

«У мужчин решили дать шанс пробежать этому же составу. У женщин Васнецова отправилась на IBU, а на Кубок мира приедет Морозова», – написал Драчев в комментариях под одной из своих последних записей в инстаграме.

Таким образом, на этапе Кубка мира в Рупольдинге, который пройдет с 16 по 20 января, выступят:

Мужчины – Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Семен Сучилов.

Женщины – Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Анастасия Морозова.

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